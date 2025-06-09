內聯外通優勢獨特　環球創科合作理想地

博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇2025年香港會議，吸引約八百名世界頂尖專家、學者及政經領袖參與。（大公報） 中評社香港6月9日電／大公報報導，由特區政府與博鰲亞洲論壇聯合主辦的博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇2025年香港會議，7日落下帷幕。為期兩天的論壇吸引約800名來自世界各地的頂尖專家、學者及政經領袖參與，深入探討在當前百年未有之大變局與技術保護主義交織、國際競爭格局重塑的背景下，如何利用香港內聯外通的獨特優勢，推動環球創科合作。



與會嘉賓表示，香港作為老牌國際商業、金融、航運和貿易中心，正迅速崛起為國際創科中心。大家紛紛肯定香港高度國際化的優勢，以及作為聯通國家與世界雙向平台的重要角色。



今次大會以“科技引領未來 創新驅動轉型”為主題，聚焦量子計算、生命科學、創新集群發展、全球科技治理、人工智能產業化、綠色技術賦能可持續發展等前沿議題。



行政長官李家超在全體大會上表示，香港在“一國兩制”框架下，兼具中國和世界的雙重優勢，並憑借其深厚的法治傳統、頂尖的大學教育及穩健的知識產權保障，致力發展成為國際創新科技中心。世界正處於人類歷史上的重要轉捩點，蓬勃的創新發展必須植根於國際合作，以及開放、自由和跨越國界的知識、人才和思想交流。



大灣區幫助香港創科發展



近年來，特區政府積極融入國家發展大局，與大灣區內地城市融合發展，深化合作，進一步提升了香港的獨特地位和優勢。



BI挪威商學院戰略教授Carl Fey表示，如今香港已成為中國的門戶。粵港澳大灣區在基建方面發展出色，例如廣深港高鐵及港珠澳大橋將香港與其他大灣區主要城市緊密聯繫在一起，他相信，大灣區的建設也將會推動香港的繁榮。

