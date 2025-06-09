特朗普與民主黨州長就洛杉磯衝突相互指責

中評社北京6月9日電／據新華社報導，美國總統特朗普與美國民主黨州長8日就發生在洛杉磯的抗議衝突事件相互指責。特朗普稱，洛杉磯“被非法移民和犯罪分子侵占”，將採取一切必要行動“解放”洛杉磯。美國民主黨州長聯合發表聲明稱，特朗普向洛杉磯派遣州國民警衛隊是“令人擔憂的權力濫用”，“既無效又危險”。



特朗普當天在社交媒體上發文稱，“暴力、暴動的暴徒正在蜂擁而至”攻擊聯邦執法人員，企圖阻撓驅逐“非法移民和犯罪分子”的行動。“我已指示國土安全部長諾姆、國防部長赫格塞思及司法部長邦迪，協同其他所有相關部門和機構，採取一切必要行動，將洛杉磯從移民入侵中解放出來，結束這場移民暴亂。”



特朗普當天早些時候曾在社交媒體發文，抨擊加利福尼亞州州長紐森和洛杉磯市長巴斯“無能”。特朗普說，連續兩天的“激進的左翼抗議活動”，是由“煽動者和收錢製造麻煩的人”發起的，“這不會被容忍”。他質疑參加洛杉磯抗議活動的人員隱瞞身份的行為和目的，表示“從現在開始，抗議活動中不允許戴口罩”。



8日，20餘名民主黨州長在民主黨州長協會網站聯合發表聲明，表達對紐森的支持。聲明寫道，特朗普向洛杉磯派遣加州國民警衛隊是“令人擔憂的權力濫用”。“各州州長才是本州國民警衛隊最高指揮官，聯邦政府未經與州長協商便擅自在州境內調動國民警衛隊，這種做法既無效又危險”，也表明“特朗普政府對地方執法機構的不信任”。



紐森8日下午簽署致美國國防部文件，要求赫格塞思撤回向洛杉磯地區部署國民警衛隊的命令，將加州國民警衛隊指揮權交還給州政府，“當情況必要時再部署”。當天早些時候，紐森在社交媒體上發表評論批評特朗普派遣國民警衛隊進駐洛杉磯地區不是出於當地治安考慮，而是“希望出現更多混亂局面”。



當地時間8日中午，在洛杉磯市中心聯邦執法機構門前的抗議者與部署在該地的國民警衛隊人員發生衝突。新華社記者在現場看到，國民警衛隊人員發射催淚彈和橡皮子彈試圖驅散抗議人群，但抗議者人數越來越多，從最初數十人增加到1000人以上。正在現場採訪的新華社記者胳膊上中了一發催淚彈，頭部被一不明物體擊中，攝影報導員左腿被橡皮子彈擊中，出現流血傷痕。