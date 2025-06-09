考古“問秦”　文物“述往”

中評社北京6月9日電／據光明日報報導，近日，“問秦——甘肅秦文化考古二十年成果特展”在甘肅簡牘博物館開展。展覽分為五大單元，共展出223組（693件）文物，呈現了秦人西遷隴右、西陲創業、崛起關隴、實現統一的創業歷程，系統揭示了秦文化的形成脈絡與鮮明特徵。



“蕞爾小邦”的崛起之路



2004年，甘肅省文物考古研究所、陝西省考古研究院、中國國家博物館考古部、北京大學考古文博學院、西北大學文化遺產學院聯合成立課題組，啟動了早期秦文化考古研究項目。本次展覽是對20年來早期秦文化考古發掘研究成果的集中展示。



在歷史研究中，有關秦人、秦文化的來源一直是爭論不休的話題。學術界對此曾有“來自東夷”和“起於西戎”兩種截然相反的說法。



展覽展示了天水市清水縣李崖遺址的考古成果，該遺址為秦人“東來說”提供了實物證據。李崖遺址是迄今所見最早的秦文化遺存，該遺址發現了60多座秦文化墓葬，年代主要集中在西周早中期。李崖遺址表現出濃厚的商文化遺風，如隨葬陶器中的方唇分襠鬲，以及葬俗等。



“秦人嬴姓，先祖與殷商關係密切。他們歷經艱險東遷而來，為周王室戍守西陲、抵禦戎人，偏居一隅艱難求生。”甘肅省文物考古研究所副研究館員侯紅偉介紹。



然而，就是這樣一個“蕞爾小邦”，經過艱難奮鬥逐步崛起。秦人先祖非子因牧馬有功受封附庸，賜予秦地，這便是“秦”的來源。秦人與戎作戰，不斷擴張鞏固自身勢力，成為西陲實際的統治者。今隴南禮縣的西山遺址，即西犬丘所在地，也被認為是秦人最早的都邑。此後，秦人“遂霸西戎”，向關隴大地進取，取代周王室成為西部的霸主。



歷經三百餘年的奮發開拓，秦最終建立了中國歷史上第一個中央集權帝國。秦始皇實現一統六國的宏願後，便計劃回到秦人興起地，舉行盛大的國家祭祀。“這個祭祀的地址，就在今天的隴南禮縣四角坪遺址。四角坪遺址是中華文明史上重要的精神標識，為後續的國家祭祀開創了範式。”侯紅偉說。