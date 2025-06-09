紀念抗戰勝利80周年圖片展在莫斯科舉辦

6月5日，在俄羅斯首都莫斯科，嘉賓參觀紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年圖片展。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月9日電／據新華社報導，在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年之際，以“並肩戰鬥 攜手前行”為主題的圖片展5日在莫斯科中國文化中心拉開帷幕。