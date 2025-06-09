沖繩駐日美軍基地內發生爆炸 4人被緊急送醫（圖源：央視新聞） 中評社北京6月9日電／據央視新聞報導，當地時間9日，位於沖繩駐日美軍嘉手納基地內的一處日本自衛隊設施發生爆炸。



總台報導員獲悉，沖繩縣當地消防救援部門稱，當地時間9日11時15分左右接到通報，現場發生小規模爆炸，未引發火災。現場共有4人被緊急送醫，其中1人手指燒傷。4人均無生命危險。



日本防衛省相關人士稱，爆炸發生時，日本陸上自衛隊“啞彈”處理部隊正在現場進行作業。