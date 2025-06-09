把握“東升西降”機遇　打造國際教育樞紐

5月29日，在美國馬薩諸塞州劍橋，哈佛大學校長艾倫·M·加伯（中）出席畢業典禮。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月9日電／據大公網報導，過去幾日，美國洛杉磯騷亂不止，特朗普政府出動軍警前往鎮壓。過去幾個月，美國亂象持續，從關稅戰自亂陣腳，再到美各大學遭遇打壓，大量人才面臨去或留的抉擇。百年變局之下，全球政經格局正在重構，全球高教格局同樣面臨巨變。在新的歷史機遇面前，香港擁有其他地區所不具備的優勢，正在成為國際高端人才的最佳目的地，未來積極謀變創新，牢牢把握窗口期，一定能早日建成國際高等教育樞紐。



這場全球高教變局的出現，並非始於今日。事實上，美國近年來不斷以各種名義進行政治審查，學術及科研環境日益惡化，對全球人才的吸引力正不斷削弱。而特朗普上任之後的一系列“騷操作”，包括混亂的學生簽證政策、驅離哈佛大學國際生、禁止國際生就讀STEM學科等等，以往令人向往的美國高校，正在成為令人卻步的危險之地。再加上美國以外地區尤其是中國和歐洲高教的快速發展，嚴重動搖了美國多年來樹立起的“高教霸權”。



正因如此，全球多地都出台舉措，希望承接美國的外流人才。而香港在這一波“搶人才”行動中尤為搶眼。包括港大和科大在內的多所大學第一時間表態，並獲得大量查詢和積極反饋。科大日前透露，已向兩名哈佛大學學生發出錄取通知書，預計未來人數還會不斷增加。從表態歡迎到接納入學，短短兩周時間所體現出來的，不僅僅是美國高教環境的日漸惡化，更是香港高教發展的積極態勢。



為什麼哈佛的國際生會選擇來香港就學？這既與香港各所大學比肩世界一流的學術水平相關，更與香港自由的學術環境、多元化的校園及生活環境，以及“一國兩制”之下的獨特優勢與發展前景，密切相關。昨日特區政府新聞處訪問了3位分別來自內地、保加利亞、印尼的香港城市大學非本地生，他們不約而同地表示，欣賞香港高等教育的文化多樣性，以及聯通世界的發展機會，畢業後希望能留港發展。他們的回答，具有一定的代表性。



當然，哈佛學生只占美國整體國際生的一小部分，而選擇來香港的暫時也只是其中的一小部分，但這足已說明了香港所具有的巨大潛力。事實上，近年香港全力打造國際高等教育樞紐，已不斷取得實質成效。去年行政長官在施政報告中推出一系列舉措，例如，政府資助的專上院校非本地學生限額提升一倍至40%，增加“一帶一路獎學金”名額50%，增加香港博士研究生獎學金計劃名額，吸引更多傑出人才來港就學及進行研究，等等，為高等教育的發展奠定了堅實基礎。