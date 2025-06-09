【
大
中
小
】 【
打 印
】
韓國警方傳喚尹錫悅12日接受調查
http://www.CRNTT.com
2025-06-09 15:20:53
尹錫悅資料圖（圖源：央視新聞）
中評社北京6月9日電／據央視新聞報導，當地時間6月9日獲悉，韓國警方傳喚尹錫悅12日接受調查。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
韓“內亂特檢法”將查明尹錫悅發動戒嚴真相
(2025-06-05 16:27:58)
尹錫悅發聲撐金文洙被轟幫倒忙
(2025-06-03 13:12:38)
韓檢方重啟調查前總統夫人金建希操縱股價案
(2025-04-25 14:08:12)
尹錫悅涉嫌發動內亂案第二次庭審舉行
(2025-04-22 10:47:07)
尹錫悅案第二場公審暫時休庭
(2025-04-22 08:35:35)
尹錫悅明日出席第二次庭審 媒體獲准拍攝
(2025-04-20 17:11:35)
韓國警方試圖扣押搜查總統府未果
(2025-04-17 14:33:44)
韓國警方對總統府等地展開扣押搜查
(2025-04-16 14:52:25)
內亂案開審 尹錫悅全盤否認指控
(2025-04-15 13:22:53)
六提“荒唐” 尹錫悅案首場公審細節公布
(2025-04-15 12:26:39)