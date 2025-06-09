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韓國警方傳喚尹錫悅12日接受調查
http://www.CRNTT.com   2025-06-09 15:20:53


尹錫悅資料圖（圖源：央視新聞）
　　中評社北京6月9日電／據央視新聞報導，當地時間6月9日獲悉，韓國警方傳喚尹錫悅12日接受調查。

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