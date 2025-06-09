交通運輸部：完成超500公里公路智慧擴容

下一步，交通基礎設施數字化轉型升級還將重點推動跨區域、跨流域大通道的聯通（圖源：央視新聞） 中評社北京6月9日電／據央視新聞報導，9日從交通運輸部瞭解到，我國公路水路交通基礎設施數字化轉型升級示範區域，目前已完成超過500公里公路幹線通道智慧擴容。



交通運輸部數據顯示，20個公路水路交通基礎設施數字化轉型升級示範區域的示範通道總里程超過6萬公里，其中公路約5.4萬公里、水路7500公里，基本實現國家綜合立體交通網主骨架的覆蓋。



目前，各示範區域都在開展基於大模型的路網運行監測預警、大流量路段幹線主動管控、一張網出行服務等應用場景落地，已完成超過500公里幹線通道智慧擴容，構建多層級精細化交通管控模型，助推實現示範通道通行效率提升20%左右、突發事件應急響應效率提升30%左右的目標。



交通運輸部綜合規劃司發展條件處副處長 張巍巍：下一步，交通基礎設施數字化轉型升級還將重點推動跨區域、跨流域大通道的聯通，以及都市圈、城市群重點區域的聯網，實現一張網運行、一體化服務，推動交通運輸與新一代信息技術、新能源汽車等戰略性新興產業的融合創新發展。



一張網一平台 數智賦能服務交通出行



今年以來，“人工智能＋交通運輸”加速推進。以高速公路通車里程全國居首的廣東為例，今年端午假期，單日車流量峰值一度衝高至915萬車次。在這場“車流大考”中，公路網數字化轉型升級助力海量車流在高效運轉中保持安全有序。



在廣東，每天有超600萬車次行駛在11700公里的高速公路路網上。每次出行前，車主都可以通過手機上的“粵通行”平台提前查看全省路網的信息和狀態，避開繁忙點。如果發生交通事故，還可將高速路上難以口頭描述的位置信息，借助“道路救援”功能，精準定位發送給救援部門，救援響應效率可提升約40%。



從實時路況播報到定制化通行路徑規劃，從服務區導航到ETC辦理和高速開票，從簡單的紅黃綠判斷擁堵情況到詳細的車流均速顯示，“粵通行”這個平台的背後其實是覆蓋廣東高速公路出行服務體系的“一張網”智慧中樞。