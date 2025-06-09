大阪世博會，這些展覽很吸睛

中評社北京6月9日電／據人民日報報導，在日本大阪的瀨戶內海沿岸，一個巨型木制建築頗為壯觀，這是正在舉行的2025年大阪·關西世博會（大阪世博會）的標誌性建築——“環形大屋頂”。本屆世博會以“構想煥發生機的未來社會”為主題，從4月13日正式開園持續至10月13日。目前，共有158個國家和地區及7個國際組織參展。據日本共同社報導，截至6月1日，已吸引約507萬人次參觀。中國館受到參觀者歡迎，據中國貿促會統計，截至6月6日，中國館累計接待428837人次參觀。近日，記者走進大阪世博會園區，探尋各國展館的精彩之處。



展示多元文化魅力



世博會已有174年歷史，被譽為“全球經濟、科技、文化領域的奧林匹克”。大阪世博會園區坐落於大阪灣區域的人工填海島嶼“夢洲”，占地155公頃。這也是日本繼1970年大阪世博會、2005年愛知世博會之後，第三次舉辦大型世博會。



大阪世博會上，各國展館以獨特的建築設計和文化展示，詮釋著多元文化的交融與創新。大阪世博會的主建築“環形大屋頂”，是一個全長2公里、高約20米的巨型木制環狀廊道，可連接會場內各區域。從日落時分到晚上10點閉館，“環形大屋頂”的照明裝置會根據黃昏、入夜和夜間3個不同時段，呈現出不同亮度與色調，還可隨季節變換而變化。今年3月，該建築獲吉尼斯世界紀錄“全球最大的木制建築”認證。大阪世博會會場設計總監藤本壯介表示：“雖然當今世界存在衝突和戰爭，不同國家的語言、價值觀和文化傳統也各不相同，但是在世博會召開期間，希望大家能夠在這個圓環建築中和諧共處，彼此建立聯繫。”



在園區中心地帶，一座“中華書簡”緩緩展開，山水意境躍然其上，這是大阪世博會的中國館。中國館占地3500平方米，是世博會中占地面積較大的外國自建館之一。館體上，用金、篆、隸、行、楷5種字體鐫刻的119句中國詩詞名句，盡顯中華文化的深厚底蘊。中國館開館以來，已相繼成功舉辦四川、北京、天津、江蘇、海南等地方活動周，以及“昆曲進世博”“二十四節氣文化推廣交流活動”等專題活動，內容涵蓋文化展示、技術交流、產業合作等多個領域，現場氣氛熱烈。“這裡最讓我印象深刻，無論是零碳建築還是未來城市，我看到了中國在這方面的成就。”日本參觀者吉岡感嘆道。中國對未來城市的構想也給來自西班牙的參觀者赫瑪·米拉斯留下深刻印象：“我看到了一個比我此前印象中更現代化的中國。”



中國貿促會會長任鴻斌在中國館開館儀式上特別提到中國館館體上的一句經典詩句——“一花獨放不是春，百花齊放春滿園”。他表示：“今天的世界應該和世博會一樣，是一座和平友愛、真誠交流、互學互鑒、百花齊放的百花園，應以平等協商、互利共贏的精神引領國際合作，積極促進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。”