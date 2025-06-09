當科技遇上大運河文化傳承

中評社北京6月9日電／據人民日報海外版報導，日前，以“科技賦能文化遺產傳承與城市可持續發展”為主題的“運河論道”高端對話在京舉辦。活動現場，城市代表與專家學者共話科技賦能下的運河文化傳承與城市發展。



大運河南來北往，見證了一座座運河城市因文而盛、因水而興。科技的高速發展為中國大運河文化的保護傳承利用開辟了新路徑，更為城市可持續發展注入新動能。



首都博物館黨委書記、館長郭京寧表示，在文化遺產保護傳承的過程中，科技是必需的手段。北京大運河博物館建立之始就將科技賦能、科技創新融入建館理念之中，在博物館的文物研究、文物保護、文物展示三個鏈條都大量應用了科技手段。“我們通過多學科的研究成果、多種應用場景，來講好運河的故事，達到內容為核，科技為翼，傳播為徑的三者平衡，用科技保護過去、塑造現在、展望未來。”



杭州京杭大運河博物館館長楊於佳表示，當下“博物館熱”讓運河故事廣泛傳播。值得關注的是，博物館與科技結合，不是追求高酷炫特效與視覺衝擊，而要從文物保護、展陳、開放服務，到宣教宣發全面深度融合。



出行前用DeepSeek做旅遊攻略，游玩後用AI自動剪輯和生成旅遊Vlog……如今，AI與文旅的融合正以前所未有的速度推進。北京物資學院大運河研究院執行院長孫靜表示，未來AI技術在深化文旅融合、激活消費新場景方面大有裨益。“如基於大語言模型實現導覽、信息、商城等文旅要素貫通，AI化歷史人物IP，讓遊客與其深度互動，線上與線下劇本游相互轉化等，在多維場景中激活消費新場景。”



杭州靈伴科技數文副總裁季海衛表示，通過AR＋AI科技的深度融合，大運河文化正在突破時間與空間的桎梏，以沉浸式、交互式、全球化姿態，重新定義文化遺產的現代價值。



千年文脈流淌不息，科技創新永不止步。沉澱於大運河文化中的歷史記憶，正與數字技術加速融合，轉化為助推城市發展與文化繁榮的新動能。