近九成受訪大學生稱“非遺＋”消費物有所值

中評社北京6月9日電／據中國青年報報導，“扎染看似簡單，其實最考驗耐心。”重慶大學的蔡雨潔輕拈著隨身攜帶的扎染布袋說。從蘭草等植物中提取色素，再將布料用皮筋扎出形狀，用染料染色，在水質、酸碱度、時間把控等環節的綜合作用下，才成就一塊色彩斑斕、圖案獨特的染布。將手放進染缸的那一刻，奇妙的觸感與對未知成品的期待交織，讓蔡雨潔完全沉浸其中。



浙江大學“開源課堂”書法課上，杜江晗會專門設置講解書法歷史和知識的環節。儘管還在浙大讀書，但他已經是學校第二課堂的“小老師”了。除了傳承、傳播書法文化，杜江晗還是非遺產品的消費者。練習書法時需要的不同型號的毛筆、紙張、墨水，都在他的消費清單上。大學期間他還學習了篆刻，這項新的非遺愛好，也會涉及各種材料，“比如篆刻需要練習的石頭、印泥、蓋印的紙張、印床、砂紙等，開銷比練習書法會更大一些。”



“非遺＋”鏈接不同場景，正在撬動消費市場，非遺衍生文創產品、非遺技藝體驗、非遺元素服飾等已經湧入一些年輕人的文化消費圈。年輕人為什麼願意消費非遺體驗或產品？他們在觀看、體驗非遺時瞭解、感受到了什麼？近日，中國青年報·中青校媒面向全國高校大學生發起問卷調查，共回收有效問卷1382份，其中74.89%受訪者曾為非遺相關產品或服務買單。



青春“接棒”，非遺消費浪潮湧



近些年，一些非遺項目在新的社會環境和需求中不斷更新迭代。在00後非遺代表性傳承人黨飛華的手裡，非遺項目皮影戲就走上了一方“賽博舞台”。陝西華縣皮影在2011年入選世界人類非物質文化遺產，黨飛華則是陝西東路皮影（汪氏皮影）製作技藝區級代表性傳承人。皮影被這個00後玩出了不少新花樣——傳統的皮影角色仙鶴舞動著柔軟靈活的脖頸，叼起“植物大戰僵屍”中的“僵屍”；哪吒和邁克爾·傑克遜都化身皮影角色，在皮影畫布上演起打鬥或舞蹈；打造5米高的戲曲皮影角色，打破吉尼斯世界紀錄……



除了新生代的非遺代表性傳承人，越來越多的青年人也在以各種形式體驗或學習非遺技藝。中青校媒調查發現，受訪者消費非遺產品或服務的場景較為多元，包括體驗非遺技藝（71.59%），觀看或參與非遺表演（55.56%），購買帶有非遺元素的品牌產品（54.59%），購買非遺相關木雕、漆器實體產品（43.86%），以及觀看非遺展覽（42.03%）等。



蔡雨潔決定體驗非遺技藝，是因為一次主題為“如何講好中國故事”的課堂作業。走進重慶市的扎染手工藝非遺代表性傳承人工作室時，巨大的染缸、墻上和桌上琳琅滿目的扎染作品讓她充滿好奇。短短一個下午，花費不到100元，蔡雨潔不僅收穫了一個小巧的布袋、一段美妙的非遺技藝體驗，還對這項非遺技藝有了深刻的認識。