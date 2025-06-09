江蘇常州專項監督國有房產監管突出問題

圖為江蘇省常州經開區紀檢監察工委通過國有資產管理系統對戚墅堰街道國有房產監管責任落實情況進行監督。（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京6月9日電／據中國紀檢監察報報導，強化國有資產監管，實現資源配置效率最優化和效益最大化，是加強國有資產保值增值的關鍵，也是促進經濟高質量發展的重要內容。



堅決貫徹落實黨的二十大關於“推動國有資本和國有企業做強做優做大”的部署，江蘇省常州市紀委監委自2023年起開展清風護航國有資產保值增值專項監督。截至2024年8月，共查處違紀違法案件129人，給予黨紀政務處分84人，留置10人，移送司法13人。累計成功催繳租金、水電費1.9億元，挽回損失1966萬元，通過問題整改推動盤活房產42.1萬平方米，增加國資收益3.3億元。



今年以來，在鞏固深化專項監督成果的基礎上，常州市紀檢監察機關持續對國有資產清查利用情況開展專項監督，通過類案剖析，推動標本兼治，不斷完善國有資產管理監督體制機制。



以國有房產出租出借為“切口”，以點帶面推動國有資產保值增值



獨立的小院、精致的天幕、茂密的樹林，伴隨著飄香的咖啡和悠揚的音樂……這個“五一”假期，位於常州市紫荊公園北側東經120片區的隱山城市森林營地，迎來不少新潮的年輕人。



東經120片區是常州城建集團的儲備地塊之一。由於地塊內雜樹較多，不便移植砍伐，開放式管理一度導致占地種菜、偷倒垃圾等現象屢禁不止，不僅影響城市形象，還存在安全隱患。



常州城建集團通過開拓新路徑，實現存量資產的有效盤活。“在市紀委監委和集團紀委的督促推動下，我們對分散各處的待開發地塊進行分析研究，因地制宜改造為草坪種植、露營基地以及球類、無人機培訓等項目。通過公開招租，每年不僅節約管理成本100餘萬元，還能夠增加收入160餘萬元，實現了經濟效益和社會效益雙提升。”常州城建集團下屬公司金商投公司總經理鮑華說。



據統計，截至2024年12月末，常州市國資監管企業資產總額21855.9億元，市屬企業資產總額4673億元；淨資產1576.2億元。



國有資產規模龐大，資產精細化管理難度高。家大業大，如何盤活國有閑置土地與房產，成為經濟高質量發展道路上必須回答好的課題。