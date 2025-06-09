蘇州園林的“數字化生活”

中評社北京6月9日電／據人民日報報導，最近，到訪蘇州古典園林獅子林的遊客，可以邂逅一名“穿越”而來的“數字古人”——在園中漫步，細數當年被獅子林“奇石叠翠、曲徑通幽”吸引的細節。主辦方運用AI科技與多媒體光影設備，在古典園林勾勒出一幅鮮活靈動的草木長卷。



近年來，蘇州不斷推進數字園林建設，既為古典園林測繪提供更豐富、更精準的數據信息，又打破時間、空間的限制，為古典園林的保護管理和活化利用提供了新思路、新方法。



——編 者



每一副楹聯、每一件木雕都要實現數字化



一大早，江蘇省蘇州市留園管理處高級工程師梅虹來到辦公室，第一件事就是打開園林保護和監測的數字信息平台，將這幾天測繪出來的最新數據上傳。



指著顯示屏上一組組跳動的數據，他介紹：“大到一幢建築、一棵參天古樹，小到一片青瓦、一根藤條，都有無形的‘數字守護人’實時護衛。借助數字技術，我們可以對園林裡的所有生物和構件進行動態監測。”



今年59歲的梅虹從事園林監測保護工作已有20多年。他回憶，過去沒有數字平台，園林的日常維護只能靠肉眼觀測。柱子要不要刷油漆？花窗要不要維修？這些都只能靠老師傅的經驗來判斷。但長此以往，古典園林有可能在一次次修繕中“走樣”。



隨著拙政園、留園、網師園等9座蘇州古典園林陸續被列入世界文化遺產名錄，蘇州建立了世界文化遺產監測信息系統，有序對古典園林開展了花窗、鋪地、陳設、磚刻、門樓等特色要素的數字化采集，采集精度達到毫米級別。同時，蘇州為古典園林各要素建立了詳細的電子檔案，並定期測量、更新數據，建成動態數據庫。



“要把每一座園林數字化，要讓蘇州園林的每一塊匾、每一副對聯、每一件木雕都實現數字化”，蘇州市園林和綠化管理局合作交流處處長朱海俊介紹，這是蘇州園林數字化追求的目標。