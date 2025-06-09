把數據刻進DNA！海量信息存儲新思路

中評社北京6月9日電／據新華社報導，《經濟參考報》6月9日刊發記者吳蔚、張漫子采寫的文章《科技未來時丨把數據刻進DNA！海量信息存儲打開新思路》。文章稱，近日，天津大學應用數學中心吳華明教授團隊研發了一種全新的DNA存儲系統——HELIX，並成功實現了60MB的醫學影像（時空組學）圖片信息的存儲與恢復。這是我國科研人員在DNA存儲領域取得的又一次新突破。此前，北京大學張成和錢瓏DNA存儲團隊首次提出了一種基於並行寫入策略的DNA存儲方法，利用分子活字印刷的方式，將大熊貓彩色照片存入表觀分子修飾中，實現了27.5萬比特的非傳統DNA存儲。



什麼是DNA存儲？DNA存儲有哪些優勢？業內專家告訴記者，DNA存儲是一種利用人工合成的脫氧核糖核酸（DNA）作為信息載體的新型存儲技術，具有密度大、耗能低、無磨損和壽命長等潛在優勢。



“理論上，僅1克DNA就能存儲約1000萬小時的高清視頻數據，也許1公斤DNA便能裝下全世界的數據。”北京大學計算機學院副研究員張成說，“DNA分子的雙螺旋結構和自組裝特性，使其在甚小空間內也可以緊凑排列，承載極高密度的信息。”此外，DNA的四種碱基（腺嘌呤A、胞嘧啶C、鳥嘌呤G和胸腺嘧啶T）的排列組合變化無窮，也就意味著它們可以編碼幾乎無限量的信息，使得DNA理論上具備比任何現有存儲設備更高的存儲容量。



DNA可以保存多久？最新答案是200萬年。近年科學家曾從格陵蘭島凍土中成功提取200萬年前的DNA序列，其中信息仍歷歷可辨。DNA存儲不僅存得久，而且存得牢，若能有效避免水分與紫外線的影響，DNA可以在數十萬年內保持穩定不變。更重要的是，DNA存儲額外耗能極低，理想保存環境與日常環境相差不大。要想在能源有限條件下實現數據的長期保存，DNA存儲堪稱首選。



如何把數據存入DNA？張成介紹，傳統的DNA存儲方法首先是將數據進行編碼，也就是將二進制數據按照設定好的編碼規則轉化為DNA序列；接下來，通過合成DNA分子實現存儲的信息寫入，即按照編碼的順序逐個加入碱基，以串行的方式合成DNA鏈；第三步就是存儲與讀取。