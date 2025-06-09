40年前南極“空洞”的發現拯救了地球

中評社北京6月9日電／據科技日報報導，40年前，3位英國科學家報告稱，南極洲上空正發生著一些出乎意料的事情。彼時，他們未曾料到，自己竟意外成就了20世紀最偉大的地球物理發現之一，翻開了一頁意義非凡的科學篇章。



1985年5月16日，該團隊在《自然》雜誌上發表論文，明確指出南極洲上空的大氣臭氧層存在一個空洞。這一發現促使國際社會迅速採取行動，催生了人類歷史上首個應對環境問題的全球性條約——《蒙特利爾議定書》。至今，它仍是唯一一份獲得全球所有國家批准的聯合國條約，可謂拯救了地球。



日前，英國南極科學研究所臨時科學主任多米尼克·霍奇森將這一發現譽為“20世紀最重要的環境發現之一”，強調其彰顯了“堅實的科學、清晰的溝通和國際合作”在應對全球威脅方面的強大力量。



分析十年數據發現異常



作出這一發現的3位科學家是英國南極調查局的喬·法曼、布萊恩·加德納和喬納森·尚克林。多年來，他們一直默默收集並分析多布森臭氧分光光度計采集的數據。



起初，他們只是想更好地瞭解南極洲上空的大氣狀況。然而，1981年，他們的數據開始呈現出一些無法解釋的奇怪趨勢。



尚克林分析了10年的數據後發現，南極洲上空的臭氧含量隨季節波動：臭氧空洞通常在南極春季（北半球8月至10月）達到最大，隨後逐漸縮小，在夏季開始時（北半球12月）消失。



自20世紀70年代起，科學家們一直擔心氟氯烴（一種用於氣溶膠噴霧劑和制冷的人造氣體）可能會破壞臭氧層。當時的主流理論認為，破壞主要發生在熱帶地區上空40千米以上的高空。在那裡，強烈的紫外線輻射會分解氟氯烴分子，催化破壞臭氧。



然而，1985年，尚克林等人的研究幾乎得出了相反的結論：臭氧消耗發生在南極洲，且速度驚人。