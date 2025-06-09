青年學者發現已知最早輪藻化石

中評社北京6月9日電／據中國青年報報導，近日，《自然－植物》雜誌以長文形式在線刊發了西北大學地質學系副教授劉麗靜等人的成果論文，其中提到，在我國塔裡木和鄂爾多斯盆地發現了地球上已知最早的輪藻門化石。



記者瞭解到，這一研究將輪藻門化石的地質記錄從晚志留世提前到晚奧陶世，將其起源時間向前推進了約2800萬年，為陸地植物於奧陶紀起源於輪藻門的推論，提供了關鍵的化石證據。



陸地植物的起源，影響了地球生物圈、岩石圈和大氣圈，極大改變了地球表面環境，是地球演化歷史上重要的生物演化事件。基於形態、解剖、生理和基因特徵的研究認識，植物學界有一個共識性的假說——陸地植物起源於陸地淡水藻類輪藻門。



目前最早的陸地植物化石，一般被認為是中奧陶世達瑞威爾期出現的有規則四分體結構的隱孢子。也有觀點認為，上述隱孢子只代表了陸地植物的減數孢子，但其孢子體還未演化出來。而在此前，最早的雙星藻綱化石記錄來自中泥盆世，而最確切、最古老的輪藻門化石記錄，來自晚志留世的陸相地層的輪藻綱化石。因此，晚志留世之前輪藻門化石記錄的缺乏，阻礙了人們對陸地植物是否在奧陶紀期間從輪藻門演化而來的認識。



此次發現的化石樣本，是來自塔裡木盆地晚奧陶世早期（凱迪早期）及鄂爾多斯盆地晚奧陶世早期（凱迪中期）的海相碳酸鹽岩地層中的海生的輪藻鈣質葉狀體化石。劉麗靜介紹：“該化石正模標本來自塔裡木盆地，於是我們團隊驕傲地命名它為奇跡塔裡木輪藻。”



讓人驚訝的是，該化石主軸上有輪生小枝，且有節與節間分化，節間上覆蓋有縱向排列的皮層細胞，並且小枝也具有皮層細胞。此外，還發現了稀少的可能是覆蓋藏卵器的外殼化石。它們的葉狀體和現生的輪藻非常接近，表明輪藻葉狀體演化非常保守。同時，由於其皮層細胞更多，缺乏複雜的外殼和鈣化藏卵器等特徵，所以推斷是輪藻綱的基幹類群。根據紅藻門、綠藻門、輪藻門中6個綱，以及陸地植物各門類共13個類群62個性狀特徵的系統發育分析，研究團隊進一步確認了陸地植物與輪藻門的演化關係。



該發現首次揭示出，在晚奧陶世凱迪早期之前，已經出現了從輪藻門向陸地植物的進化過程中的關鍵形態創新，對證實陸地植物於奧陶紀起源於輪藻門的假說有重要的科學價值。



劉麗靜與奇跡塔裡木輪藻的緣分起源於2010年。那時，她在中國科學院地質與地球物理研究所攻讀博士研究生。在導師指導下，她對來自塔裡木和鄂爾多斯盆地奧陶系碳酸鹽中的鈣質紅藻、綠藻和鈣化藍細菌化石進行系統研究。