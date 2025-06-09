總量突破10萬億元！海洋經濟動能澎湃

中評社北京6月9日電／據新華社報導，6月8日是第17個世界海洋日和第18個全國海洋宣傳日。2024年，我國海洋經濟總量首次突破10萬億元。



今年以來，海洋經濟呈現向新向好發展態勢，一季度海洋生產總值2.5萬億元，同比增長5.7%。海洋產業發展穩中向好，新質生產力加快形成，湧動的藍色新動能正成為我國經濟發展的重要推動力。



“藍色產業”紛紛崛起



在海南島西南角，從海南樂東黎族自治縣龍栖灣海岸啟航，深入大海約8海里，便可抵達龍栖灣普盛海洋牧場。這片牧場總規劃海域面積達350公頃，不僅配備了4個智能養殖旅遊平台和50個智能養殖網箱，還建設了水產品加工廠和海洋養殖科研中心等陸域設施。



“平台的目標是可漁、可娛。”海南普盛海洋科技發展有限公司副總經理林才喜表示，目前正在持續推進海洋牧場二期建設。屆時，不僅養殖規模和平台面積將進一步擴大，還將開放海上住宿、餐飲、垂釣等休閑漁業功能，打造樂東“海域＋陸域”全域型智慧海洋牧場新產業，為遊客提供更加豐富的體驗。



海洋是高質量發展戰略要地，我國海洋經濟發展成型起勢。2024年，全國海洋生產總值占國內生產總值的比重達到7.8%。



不久前，渤海億噸級油田墾利10－2油田開發項目（一期）最後一個平台組塊完成出貨裝船，赴渤海南部海域進入海上安裝和聯調。“最後的‘積木’順利起運。”油田開發項目建造經理王楠說，項目3座海上平台陸地建造工作全面收官。



海洋新興產業發展多維向好，海洋藥物和生物製品業不斷取得新突破。



在青島海洋生物醫藥研究院的實驗室中，研究人員正加速推進相關海洋藥物的研究項目，免疫抗腫瘤海洋一類新藥BG136已啟動臨床二期試驗。