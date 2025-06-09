新華社：中美貿易“不平衡”是個偽命題

中評社北京6月9日電／新華社發表文章指出，近期，美國推出一系列單邊關稅措施，嚴重擾亂全球經貿活動，損害世界經濟增長前景。在對華貿易問題上，美方所謂中美貿易“不平衡”成為其加徵關稅的主要借口，但事實上，美方將經貿問題泛安全化才是癥結所在，這一思維若不調整將成為各方合作共贏的最大障礙。



文章指出，中美貿易是否平衡需要深入地看。且不論美國在服務貿易上的巨大優勢，單在貨物貿易方面，美國政府對高科技企業及其產品實施出口管制，導致高科技產品長期出口受限。隨著美方將經貿問題泛安全化，近年來不斷推出各類經貿限制政策和措施，限制範圍持續擴大，制裁力度不斷加強。美國貿易逆差擴大是美方政策導致的必然結果。



中美貿易是否平衡需要全面地看。一國總體對外貿易狀況取決於自身宏觀經濟結構，而非貿易伙伴。中美貨物貿易差額既是美國經濟結構性問題的必然結果，也是由兩國比較優勢和國際分工格局決定的。美國貿易逆差根源在於美國製造業數十年來持續衰落、服務業持續擴張，造成大量商品依賴進口。在服務貿易方面，美國則佔有顯著優勢。美國是中國服務貿易最大逆差來源地，逆差規模總體呈現擴大趨勢。綜合考慮貨物貿易、服務貿易和本國企業在對方國家分支機構的本地銷售額三項因素，中美雙方經貿往來獲益大致平衡。



中美貿易是否平衡需要發展地看。數據顯示，中國的外貿依存度已從本世紀初的高於60%降至2024年的略超30%。隨著中國不斷提振內需，加大內循環，如今消費已成為中國經濟增長的最重要引擎。中國並不刻意追求順差，中國經常賬戶順差與國內生產總值之比已從2007年的9.9%降至2024年的2.2%。



中美貿易“不平衡”是個偽命題。事實上，中美擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，兩國經貿關係的本質是互利共贏。中美建交以來，經貿領域合作不斷深入，兩國互為重要貿易伙伴和雙向投資伙伴，也曾在國際金融危機中共克時艱。這其中既有市場力量的必然選擇，更有雙方求同存異的智慧與格局。中方多次表示，中國正堅定不移推動高質量發展、擴大高水平對外開放，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，歡迎美國企業繼續投資中國，共享發展機遇，為推動中美關係穩定、健康、可持續發展作出貢獻。美國硅谷知名孵化器“創始人空間”公司首席執行官史蒂夫·霍夫曼在接受新華社記者採訪時說：“繁榮的最佳實現途徑不在高牆之內，而是要敞開大門。”



歷史反覆證明，將經貿問題政治化、工具化、武器化、泛安全化，迫使企業選邊站隊，作出違背經濟規律的選擇，不符合市場規則和開放大勢，不符合中美兩國和兩國人民的根本利益。中美合則兩利、鬥則俱傷，中美經貿合作是互利共贏的必然選擇。