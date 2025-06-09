韓統一部要求涉朝團體停止散佈對朝傳單

中評社香港6月9日電／韓聯社報導，韓國統一部9日就涉朝團體近日空飄對朝傳單一事表示遺憾，並強烈要求相關團體停止類似行為。統一部在新政府上台後改變對朝散佈傳單問題的立場，或意在為恢復韓朝關係鋪路。



統一部發言人具炳衫當天在例行記者會上表示，被朝綁架者家屬團體無視政府要求，繼4月27日和5月8日後，本月2日再次向朝鮮空飄傳單，政府對此表示遺憾。有關行為可能加劇韓半島緊張局勢，威脅邊境地區居民的生命和財產安全，政府要求有關團體停止類似行為。



具炳衫表示，政府將與有關機構和團體保持緊密溝通，確保《災難安全法》《航空安全法》上的限制散佈反傳單規定得到落實，並積極探討修改《關於發展韓朝關係的法律》等。



這是憲法裁判所（憲法法院）2023年9月裁定禁止對朝散佈反朝傳單的《關於發展韓朝關係的法律》違憲後，政府首次要求涉朝團體停止散佈反朝傳單。分析認為，前政府堅持“政府處理有關問題遵從憲法法院裁定宗旨”的立場不予干預。但政府換屆後，統一部改變涉朝團體空飄反朝傳單立場，或意在釋放改善韓朝關係的資訊。



總統李在明曾在競選期間提出，將恢復韓朝聯絡渠道，中止空飄反朝傳單行為和對朝擴音喊話，以防韓朝發生偶發性衝突。