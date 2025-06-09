洛杉磯之亂凸顯特朗普政府與加州裂痕加深

中評社北京6月9日電／8日早晨，由美國總統特朗普直接通過總統備忘錄派遣的2000名加利福尼亞州國民警衞隊隊員進駐洛杉磯地區。



新華社報導，這一行動對平息此前兩日聯邦執法人員與當地社區居民之間的衝突作用有限，因為這些衝突規模本就在當地警方可控範圍內，按照洛杉磯市長巴斯的說法，7日整晚，大約衹有120名抗議者出現在街頭。



但這一行動已足以寫入歷史書。美國法律專家稱，這是自1965年以來總統首次在未獲得州長請求的情況下調動州國民警衞隊，進一步凸顯了由共和黨執掌的聯邦政府與民主黨佔主導的加州地方政府之間的尖銳矛盾。



一方面，本次洛杉磯兩日衝突的導火索——抓捕非法移民，長期以來一直是加州政府與聯邦政府之間的鬥爭主題，在共和黨人執政時這種鬥爭尤為激烈。



這次美國移民與海關執法局等機構之所以在南加州地區展開嚴打搜捕非法移民，直接原因是落實特朗普政府命令，完成抓捕非法移民任務指標。但加州作為美國第一大州，長期以來依賴各路移民發展經濟，有對他們實施保護的傳統，因此，加州政府與主張反非法移民觀念的聯邦政府之間的矛盾不斷加深。



特朗普第一次擔任總統時，加州便因非法移民問題多次與華盛頓發生言論衝突和法律糾紛，2017年加州通過了《加州價值法》，明確了加州本地執法機構不得參與或協助聯邦機構執法人員針對非法移民的任何行動。2024年，加州用於移民法律援助的花費超過了6000萬美元，其中相當一部分就是用於幫助他們與聯邦機構打官司。就在上周，加州議會開始審議一系列提案，要求進一步限制聯邦機構人員去學校、醫院、收容所等地抓捕非法移民。



這些措施的確給聯邦機構執法造成不少障礙。外來執法人員在加州本地社區特別是外來移民聚集的社區強行執法，遭居民唾罵圍堵，早不是什麼新鮮事，本次衝突，聯邦執法機構陣仗大，抗議規模和烈度自然也大。

