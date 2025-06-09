特朗普就洛杉磯之亂加大力度抨擊加州政府

中評社北京6月9日電／美國總統特朗普8日對加利福尼亞州州長紐森和洛杉磯市長巴斯加大抨擊力度，稱兩人在處理洛杉磯抗議衝突事件時的表現“糟糕透頂”，必須“向洛杉磯市民道歉”，同時重申抗議者“不許蒙面”。



新華社報導，美國東部時間8日22時許，特朗普就洛杉磯抗議衝突事件連發兩條帖文。第一條帖文稱，紐森和巴斯必須為他們“糟糕透頂”的工作向洛杉磯市民道歉。“這些人不是抗議者，而是麻煩製造者和暴亂分子。記住：不許蒙面！”第二條帖文寫道：“拿錢的暴亂分子！”



特朗普當天凌晨也曾在社交媒體發文，抨擊紐森和巴斯“無能”，稱抗議活動由“煽動者和收錢製造麻煩的人”發起，“從現在開始，抗議活動中不允許戴口罩”。



特朗普當天下午在社交媒體上發文稱，“暴力、暴動的暴徒正在蜂擁而至”攻擊聯邦執法人員，企圖阻撓驅逐“非法移民和犯罪分子”的行動。“我已指示國土安全部長諾姆、國防部長赫格塞思及司法部長邦迪，協同其他所有相關部門和機構，採取一切必要行動，將洛杉磯從移民入侵中解放出來，結束這場移民暴亂。”



美國移民與海關執法局等聯邦機構6日和7日出動大批執法人員，在洛杉磯縣多地展開針對非法移民的搜捕行動，連續兩日與當地社區居民發生嚴重衝突。



特朗普7日指責紐森和巴斯“無能”、無法控制混亂局面，並簽署總統備忘錄，在紐森沒有請求支援的情況下，向洛杉磯地區派駐2000名加州國民警衞隊人員。當地時間8日中午，在洛杉磯市中心聯邦執法機構門前的抗議者與部署在該地的國民警衞隊人員發生衝突。



紐森8日在社交媒體上發表評論，批評特朗普派遣國民警衞隊進駐洛杉磯地區不是出於當地治安考慮，而是“希望出現更多混亂局面”。8日下午，紐森簽署致美國國防部文件，要求赫格塞思撤回向洛杉磯地區部署國民警衞隊的命令，將加州國民警衞隊指揮權交還給州政府，“當情況必要時再部署”。巴斯同日也在社交媒體上發文說，聯邦政府在其執法人員展開搜捕非法移民行動引發騷亂後，又派駐國民警衞隊，“只會加劇混亂”。