日一季度GDP修正值上調為年率下降0.2%

中評社香港6月9日電／共同社報導，日本內閣府9日公佈的2025年一季度（1至3月）國內生產總值（GDP，季節調整值）修正值顯示，剔除物價變動因素後的實際GDP比上季度下降0.04%，換算成年率為下降0.2%，較5月公佈的年率下降0.7%初值作了上調。作為內需支柱的個人消費得到改善。然而，修正後依然是4個季度來首次出現負增長。



從各個項目來看，個人消費增長0.1%，較初值的增長0.04%作了上調。餐飲和住宿服務需求上升。住宅投資中裝修需求也堅挺，從增長1.2%被上調為增長1.4%。包括原油和天然氣在內的民間庫存增加也是增長的主要原因。



另一方面，企業設備投資增長1.1%，較初值的增長1.4%進行了下調。伴隨人手短缺的省力化投資等此前穩步增長的軟件關聯需求增勢略顯放緩。公共投資的降幅也擴大。



出口下滑0.5%，降幅較初值的下滑0.6%略有收窄。美國關稅政策帶來的趕末班車式出口影響似乎有限。若增長則抑制GDP增幅的進口方面與初值的增長2.9%相比微增至增長3.0%。IT領域中向海外企業支付規模增加的格局不變。



對整個GDP的貢獻度方面，包括個人消費的“內需”為正0.8百分點，出口減去進口的“外需”為負0.8個百分點