前5月中國貨物貿易進出口同比增長2.5%

中評社北京6月9日電／海關總署9日發佈數據顯示，今年前5個月，中國貨物貿易進出口總值17.94萬億元，同比增長2.5%，增速較前4個月加快0.1個百分點。其中，出口增長7.2%，進口下降3.8%。



5月當月進出口3.81萬億元，比去年同期增長2.7%。其中，出口增長6.3%，進口下降2.1%。



海關總署統計分析司司長呂大良表示，今年以來，中國經濟持續回升向好，貨物貿易在外部壓力下保持較強韌性。進入5月份，中國進出口延續增長態勢，特別是中美經貿高層會談之後，增速明顯加快，當月在同比少2個工作日的情況下，實現平穩增長。



出口方面，機電產品仍為中國出口主力。前5個月，中國出口機電產品6.4萬億元，同比增長9.3%，佔出口比重的六成。其中，工業機器人、電動汽車、集成電路、工程機械分別增長55.4%、19%、18.9%、10.7%。



進口方面，鐵礦砂、原油和煤等主要大宗商品進口價格下跌，機電產品進口值增長。



作為進出口貿易的主要方式，前5個月，中國一般貿易進出口同比增長0.8%，佔中國外貿總值的64.2%，加工貿易和以保稅物流方式進出口分別增長6.2%和5.9%。



前5個月，外貿第一大經營主體——民營企業進出口10.25萬億元，同比增長7%，佔中國外貿總值的57.1%，比去年同期提升2.4個百分點。同期，外商投資企業進出口增長2.3%，其中，5月份增長4%，月度進出口值連續4個月保持增長。



東盟、歐盟、美國為中國前三大貿易伙伴。前5個月，中國與東盟貿易總值為3.02萬億元，同比增長9.1%，佔中國外貿總值的16.8%。對歐盟、美國進出口分別為增長2.9%和下降8.1%。



值得一提的是，同期，中國對共建“一帶一路”國家合計進出口9.24萬億元，同比增長4.2%；對非洲國家進出口9632.1億元，增長12.4%，規模創歷史同期新高。