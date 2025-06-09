雲南做實環境保護專項監督　守護綠水青山

雲南省保山市龍陵縣紀委監委強化生態環保領域日常監督，壓緊壓實主體責任、監管責任，推動築牢生態安全屏障。圖為近日，該縣紀檢監察幹部深入猛糯鎮小海濕地，實地瞭解濕地保護、污染防治等情況。（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京6月9日電／據中國紀檢監察報報導，生態環境保護是“國之大者”，是發展問題、民生問題，更是政治問題。雲南省紀檢監察機關牢固樹立和全面踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，將生態環境保護作為政治監督重要內容，通過壓實責任鏈條、靶向精準監督、構建共治格局，推動高水平保護與高質量發展齊頭並進。



“以前這條河淤塞嚴重，一到夏天就散發異味，現在水清了、岸綠了，散步時心情都舒暢了！”家住雲南省臨滄市鎮康縣新城社區的王大爺，對縣里開展的河湖清淤疏浚工程連連稱讚。



鎮康縣水系發達，境內有18條縣級河流、23條鄉鎮級河流、4個人工湖。近年來，部分河道因長期缺乏系統治理，泥沙淤積、水質污染問題日益嚴重，加之沿岸違規種植、傾倒垃圾等，不僅威脅行洪安全，更引發群眾“生態之痛”。



“針對河湖淤塞嚴重、污水直排等情況，我們採取‘室組地’聯合辦案機制，嚴查責任缺失、監管缺位及相關作風和腐敗問題。”鎮康縣紀委監委有關負責同志介紹，該縣成立由縣水務局牽頭，生態環境、住建、農業農村等部門參與的工作專班，開展河湖清淤疏浚；縣紀委監委同步建立“問題清單＋責任清單＋進度清單”監督台賬，壓實責任、全程監督、跟蹤問效，推動打造“水清、岸綠、景美”的生態宜居環境。



雲南省紀檢監察機關聚焦生態環境保護這一“國之大者”，構建全方位、多層次監督體系，明確重點內容、層層壓實責任；創新監督模式，緊盯關鍵環節，對責任落實不力、虛假整改等問題堅決亮劍、嚴肅追責；推動建章立制，持續深化生態環境治理。



明確重點，壓緊壓實主體責任和監管責任



雲南省地處我國西南邊陲，擁有豐富多樣的生態系統，從熱帶雨林到高山草甸、從廣袤森林到奔騰江河，生態資源得天獨厚，生態地位極為關鍵，對維護區域、國家生態安全有著重大影響。