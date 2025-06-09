中國信息通信業夯實領先地位

中評社北京6月9日電／據經濟日報報導，“我國已建成全球技術領先、規模最大的信息通信網絡，5G應用融入97個國民經濟大類中的86個，工業互聯網實現41個工業大類全覆蓋，推動人工智能、低空經濟等加快布局，有效促進實體經濟和數字經濟深度融合。”工業和信息化部副部長張雲明說。



作為數字產業的重要領域之一，我國信息通信業技術實力全球領先，產業規模穩中有升。工業和信息化部最新數據顯示，今年前4個月，電信業務收入累計完成5985億元，增速小幅回升；移動互聯網累計流量同比增長15.6%，5G、千兆光網、物聯網等新型信息基礎設施建設穩步推進。



強化產業創新



近年來，信息通信業持續加強新型信息基礎設施建設布局，強化新一代信息通信技術產業創新，堅定不移推進對外開放，推動與經濟社會各領域深度融合，全面助力經濟社會數字化轉型。



信息基礎設施持續夯實。截至今年4月末，5G基站總數達443.9萬個，占移動基站總數的34.9%。實現了“鄉鄉通5G”，行政村通5G比例達90%。具備千兆網絡服務能力的10G PON端口數達2960萬個，實現了“縣縣通千兆”。在此基礎上，啟動開展萬兆光網試點。重耕2G／3G／4G系統無線電頻率用於5G系統，5G網絡容量和信號覆蓋水平持續提升。算力設施布局進一步優化，規模持續擴大，在用算力中心標準機架數超過900萬。



行業應用賦能持續彰顯。網絡建得好，還要用得好。工信部印發實施《5G規模化應用“揚帆”行動升級方案》，持續拓展5G等網絡普及應用。截至4月末，個人用戶方面，5G移動電話用戶達10.81億戶，比上年末淨增6687萬戶，占移動電話用戶近六成；千兆寬帶用戶達2.2億戶，在固定寬帶中的滲透率達32.4%。在行業領域，“5G＋工業互聯網”全國建設項目超1.7萬個，累計遴選700家5G工廠；5G應用案例總數超13.8萬個；在采礦、港口等行業實現規模復制，有效助力工業企業提質降本增效；在醫療、教育等領域實現全流程全場景覆蓋，有力支撐公共服務高效便捷、均衡發展。



技術產業創新持續深化。5G標準必要專利聲明全球占比超42%，技術產業實力全球領先。6G研發方面，指導成立IMT－2030（6G）推進組，凝聚合力推動6G創新。發布《6G總體願景與潛在關鍵技術》等50餘項研究成果，組織對通感一體化、無線AI等6G關鍵技術開展測試驗證，加速技術成熟。