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前4月高新區規上工業企業營收增長7.3%
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2025-06-09 18:53:14
中評社北京6月9日電／據人民日報報導，記者近日從工業和信息化部獲悉：今年前4月，國家高新區規模以上工業企業營業收入10.26萬億元，同比增長7.3%。
近年來，國家高新區產業科技創新實現新突破。截至目前，國家高新區聚集了70%的國家製造業創新中心、80%的全國重點實驗室，國家高新區企業研發經費投入、擁有發明專利數均占全國50%左右。
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