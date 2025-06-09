西氣東輸累計向長三角送氣5500億立方米

中評社北京6月9日電／據人民日報報導，記者近日從國家管網集團獲悉：西氣東輸管道系統累計向長三角地區輸送天然氣達5500億立方米，折合替代標煤7.1億噸，可減少排放二氧化硫1399.2萬噸、粉塵3.98億噸和二氧化碳8.04億噸。



目前，西氣東輸管道系統途經長三角地區30個地市，每天向204家直供用戶供應天然氣，最高日分輸量近2億立方米，供氣量約占長三角地區天然氣消費總量的3／4，超2億人口受益。