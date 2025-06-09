遼寧大連的小海參撬動超300億元產業鏈

中評社北京6月9日電／據人民日報報導，位於遼寧大連瓦房店市的沙山海域，潛水員浮出海面，待命的捕撈船隨即靠近，把人拉上船來。隨後，個頭飽滿的新鮮海參從筐中傾倒而出……每年5月中旬至6月底，是大連海參的捕撈季節。隨著沉睡數月的海參漸漸蘇醒，大連全市九大產區的捕撈工作也拉開帷幕。



2024年，大連海參養殖面積達218萬畝，產量8.2萬噸，占全國總產量的近29%。海參育苗、養殖、加工、銷售全產業鏈年產值超300億元，帶動就業超30萬人。



小海參如何撬動300億元產業鏈？



“我們以良種選育、現代化生態養殖、精深加工技術為突破，推動海參產業實現量質齊升。”大連市海洋發展局副局長秦強說。



在大連海洋大學現代水產苗種繁育中心，圍繞海參增產、抗逆、提質等方向選育出的新品系正處於不同的迭代期。“我們在海參原種的基礎上，通過人工選育等手段，培育出具有更優良經濟性狀的養殖品種。”大連海洋大學國家級刺參遺傳育種中心主任常亞青介紹，大連在良種培育領域起步較早，他和團隊選育的“水院1號”成活率、生長速度比原有品種提高30%以上。



大連加強海參種質資源保護利用，促進“產學研用”融合發展，明確以獎代補鼓勵水產原良種場建設及新品種認定。目前，全市建成國家級刺參原種場1家、刺參種質資源場2家，省級刺參良種場13家。



大連市普蘭店區平島國家級海洋牧場，3.75萬畝的海面之下，冷暖流交匯帶來豐富的營養物質和藻類，為海參生長提供了充足的天然餌料。“我們通過投放人工魚礁增殖海藻，同時利用物聯網實時監測水下環境和水質情況。”大連鑫玉龍海洋生物種業科技股份有限公司總經理魏東介紹。



為有效匹配市場需求，大連推動建設32個國家級海洋牧場示範區，同時積極開展綠色、有機認證的宣傳、培訓和技術指導服務，提升產業質量標準和經濟價值。目前，大連海參綠色食品認證生產面積8.31萬畝，有機食品認證生產面積29.7萬畝。