科技金融“雙向奔赴”激發創新澎湃動能

中評社北京6月9日電／據人民日報報導，習近平總書記強調：“要聚焦金融服務科技創新的短板弱項，完善金融支持創新體系，推動金融體系更好適應新時代科技創新需求。”



科技日新月異，催動金融加快賦能。隨著政策紅利逐步釋放，金融與科技將加快“雙向奔赴”，進一步夯實助力科技自立自強的金融根基。近日，我們採訪了一些地方的創新實踐，共同探討如何持續增強科技金融對創新發展的推動力。



一筆專利質押貸款



5月26日，記者走進位於廣西柳州的廣西易德科技有限責任公司生產車間，流水線上，一台台新能源汽車電池散熱器、汽車空調散熱器正在接受質量檢測。今年的廣交會上，易德科技展台人氣很旺，一隊中東客戶當場敲定了200套應用最新技術的智能冷鏈機組訂單。



易德科技專注於液態熱管系統研發，產品主要應用於新能源汽車動力熱管理、嚴苛環境冷藏控溫冷鏈等領域，擁有多項國家級專利。這些年，新能源汽車市場火熱，公司的核心產品迎來大量訂單。“公司能把握住這些發展機會，離不開科技金融服務的大力支持。”易德科技董事長王光意感慨。



2022年，公司產能擴張面臨壓力。“訂單一個接一個，新設備必須盡快到位。”王光意說，當時公司自有資產無法滿足抵押貸款要求，流動資金短缺。



轉機來自中國農業銀行廣西柳州柳北支行的主動服務。得知企業的資金需求後，農行柳北支行立即組織團隊調研企業的經營情況、技術實力和產品市場前景。



“我們發現，易德科技研發投入占比高、專利價值突出，技術已形成穩定的產業化應用。”農行柳北支行副行長梁福成說，幫助科技型企業憑“技”融資是農行努力的方向，他們委托第三方公司對易德科技兩項核心專利的價值進行評估，“這兩項實用新型專利均已廣泛應用於新能源汽車電池熱管理系統，占企業主營業務收入較大比重。”