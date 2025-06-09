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四川省宜賓市政府副市長蘭宏彬接受審查調查
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2025-06-09 19:16:24
中評社北京6月9日電／據中央紀委國家監委網、四川省紀委監委消息，四川省宜賓市政府黨組成員、副市長蘭宏彬涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受四川省紀委監委紀律審查和監察調查。
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