四川廣元利州區開展公租房領域專項整治

中評社北京6月9日電／據中國紀檢監察報報導，不久前，四川省廣元市利州區紀委監委工作人員前往雪峰街道走訪，瞭解此前開展的公租房領域專項整治成果。“這次我分到了房子，布局合理，租金實惠。”家住該街道的居民王某對工作人員說。



利州區紀委監委聚焦公租房領域群眾反映集中的問題，聯合住建、民政、市場監管、綜合行政執法等7部門開展專項整治，糾治該領域存在的違規違紀亂象，推動公租房真正成為“公平房”“暖心房”，切實守護群眾“安居夢”。



該區紀委監委聚焦違規取得公租房、違規轉租轉借、擅自改變房屋結構或用途等10個方面問題，會同區住建局等相關部門成立工作專班，採取入戶核實、大數據比對等多種方式，開展“拉網式”排查，並對發現問題分層分類進行處置。在區紀委監委監督推動下，區住建局對3548戶承租戶進行年度資格審查，清退不符合條件承租戶145戶，清收拖欠公租房租金733.01萬元。同時，區紀委監委對履職不到位，違反工作紀律，造成不良影響的4名黨員幹部進行追責問責。



針對專項整治發現的制度機制漏洞，該區紀委監委督促區住建局修訂完善公共租賃住房實物配租管理辦法，制定公共租賃住房年度資格審查實施辦法等配套規章制度；推動住建與公安、民政、人社、不動產、市場監管等部門建立公租房聯動審核機制，全面提升公租房申請、分配、監管的公開透明度，讓真正需要住房的人住有所居，不斷增強群眾的獲得感、幸福感、安全感。