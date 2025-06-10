中評現場：一國兩制研討會在京召開

會議現場（中評社 海涵攝） 中評社北京6月10日電（記者 海涵）由中國社會科學院主辦的“一國兩制”學術研討會6月9日在京召開，主題為“香港國安法實施五周年回顧與展望”。中國社會科學院院長高翔出席開幕式並致辭，內地、香港、澳門以及來自英國、葡萄牙、馬來西亞等11個國家的近100位嘉賓、專家學者參加會議，圍繞“國家安全立法理論與實踐”、“國家安全與經濟發展”、“國家安全與社會治理”等議題展開深入研討。



高翔在致辭中表示，舉辦“一國兩制”學術研討會，旨在學習貫徹習近平主席關於港澳工作的重要論述精神，為“一國兩制”理論和實踐研究搭建跨領域、跨學科、跨界別的高端研討交流平台。他表示， “一國兩制”是前無古人的偉大創舉。實踐充分證明，“一國兩制”是香港、澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，開創了人類歷史上以和平方式解決不同國家之間、不同社會制度之間、不同文明之間歷史遺留問題的成功先例，是中華民族為世界和平與發展作出的新貢獻。香港國安法的頒布實施是“一國兩制”事業發展的重要里程碑，一法安香江，成為香港繁榮穩定的“守護神”，為“一國兩制”實踐行穩致遠提供了堅實的法治保障。新時代新征程，期待香港、澳門把握歷史發展機遇，更好融入國家發展大局，在實現中華民族偉大復興進程中更好發揮作用。



高翔表示，深入開展“一國兩制”研究、港澳研究意義重大、大有可為。中國社會科學院把香港、澳門研究作為重要研究領域，致力於做好“一國兩制”理論和實踐研究，積極構建“一國兩制”基礎理論和學術話語體系，打造涉港澳研究的人才隊伍，積極服務港澳工作大局。



與會嘉賓和專家學者結合“一國兩制”在香港、澳門的成功實踐，著眼動蕩不安的國際局勢，從歷史的視野、文明的高度，闡釋了“一國兩制”的現實意義、時代意義和世界意義。大家高度認同“一國兩制”為實現不同社會制度和平共處、合作共贏提供了中國智慧、中國方案，是對人類政治文明的一大貢獻，盛贊它的成功將成為克服冷戰思維、構建人類命運共同體的示範。與會學者們表示，在變亂交織的當今世界，“一國兩制”所蘊含的和平、包容、開放、共享的價值理念，愈顯珍貴。