市場監管總局發布618網絡促銷合規提示

中評社北京6月9日電／據新華社報導，市場監管總局近日向綜合電商、直播電商、跨境電商等平台企業發布“618”網絡集中促銷合規提示，要求規範促銷經營行為，保護消費者合法權益。



在規範促銷行為方面，要求公平參與市場競爭，杜絕“大數據殺熟”、虛假營銷、刷單炒信等違法行為，防範國補商品騙補套補行為；建立健全直播營銷行為管理規範，完善風險識別模型，強化對平台內直播間及主播經營活動的動態監測，及時處置直播營銷中發生的違法違規行為。



在加強商品質量管控方面，要求健全完善商品質量管控制度和措施，嚴格商品信息發布審核，加強對平台內經營者商標、專利等信息的核查。認真開展實時巡查，加強商品質量監控，及時下架或删除違法違規產品鏈接。



在落實平台主體責任方面，要求切實落實審查核驗義務，確保經營者主體信息真實有效。嚴格落實信息公示義務，加強算法合規管理，提升線上經營行為透明度和公平性；推動平台規則公開公平，充分尊重商家自主經營權，清理不合理規則，健全商家申訴機制，及時回應商家合理訴求。



在化解網絡消費糾紛方面，要督促平台內經營者遵守網絡購物七日無理由退貨、網絡購物“三包”等規定，暢通消費投訴渠道，及時妥善處理消費糾紛。重點規範醫療美容、藥品、醫療器械、保健食品等重點領域廣告和明星代言等廣告行為，及時攔截、下架處理違法廣告。



市場監管部門提示，“618”期間，廣大消費者應當理性消費，依法維權，遇到違法違規行為及時向市場監管部門或有關主管部門投訴舉報，切實維護自身合法權益。