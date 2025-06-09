華僑華人共繪中國中亞人文交流畫卷

5月30日，在吉爾吉斯斯坦比什凱克，人們在比什凱克國立大學舉行的“粽香傳情·共慶端陽”端午民俗節上品嘗粽子。（圖源：人民日報海外版） 中評社北京6月9日電／據人民日報海外版報導，中國與中亞國家山水相連，友好交往源遠流長。多年來，中國同中亞國家人民賡續千年友好，在教育、文化、衛生、旅遊、地方交往等領域合作碩果累累，構建起多元互動的人文交流大格局。



作為民間交往的重要力量，華僑華人活躍在中國與中亞國家的人文交流合作中，見證並書寫著一個個相知相親、互融互通的動人故事。



“我為我的學生們自豪，他們是中哈合作不斷向前的重要動力源”



前不久，中國（新疆）自由貿易試驗區霍爾果斯片區迎來了30名哈薩克斯坦實習生。在3個月的時間里，他們將深入跨境電商運營、數字營銷等崗位，由企業導師進行一對一指導，參與真實業務場景，全面對接中資企業海外業務需求，實習內容可謂“幹貨滿滿”。這批實習生來自哈薩克斯坦國際哈中語言學院，經“中文＋跨境電商”“中文＋國際貿易”等定制化課程系統培訓，具備較強的漢語溝通能力及專業技能。



國際哈中語言學院創辦於2007年，是哈薩克斯坦教育部批准的一所民辦高職院校。該校創辦人兼校長，是來自中國新疆的馬木爾吾勒·塔拉哈特。他1982年畢業於新疆大學，後留校任教10年，於1992年來到哈薩克斯坦阿拉木圖定居。



“我校主打‘中文＋職業技能’培養模式，積極推動產教融合，致力於為中哈共建‘一帶一路’合作培養更多復合型人才。”馬木爾吾勒·塔拉哈特說。



近年來，隨著中哈共建“一帶一路”深入推進，兩國在旅遊、貿易、物流、跨境電商、清潔能源、數字經濟等領域不斷拓展合作空間，中歐班列暢通，魯班工坊落地，讓馬木爾吾勒·塔拉哈特看到了更多機遇。