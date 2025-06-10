梁愛詩：“一國兩制”貢獻中國智慧和方案

全國人大常委會香港基本法委員會原副主任、香港特區政府律政司首任司長梁愛詩（中評社 海涵攝） 中評社北京6月10日電（記者 海涵）“‘一國兩制’所體現的和平、包容、開放與共享的價值，不僅對中國有意義，對全世界亦具參考價值。”全國人大常委會香港基本法委員會原副主任、香港特區政府律政司首任司長梁愛詩9日在京出席“一國兩制”學術研討會，談及“一國兩制”的時代意義和世界意義，她作上述表示。



梁愛詩指出，要理解“一國兩制”的時代意義和世界意義，我們需要深入從其內涵出發，瞭解是怎樣的文化孕育了這樣的治理思路。中華優秀傳統文化中，蘊含著極其豐富的和平思想，從《論語》中的“以和為貴”，強調和諧、和睦、和平是處理人際關係、社會關係乃至國際關係的最高價值準則；到“和而不同”，承認差異、尊重多樣性，強調在保持各自特色的前提下追求和諧共生。



梁愛詩說，回顧“一國兩制”在香港實施的首25年，不難發現其確實展現出強烈的時代性。“一國兩制”的提出，是為瞭解決歷史遺留問題，即殖民統治下分離了155年的香港與祖國的統一，並考慮到其歷史與現實情況，如何避免原有制度被連根拔起帶來的震蕩，防止殖民地終結時引起的暴亂、流血和革命，如何成功無縫交接，順利回歸，並讓香港融入中央治理體系同時保留自身特色的憲制秩序。



梁愛詩指出，“一國兩制”的實施，使得香港、澳門繼續保持著與國際社會的緊密聯繫，成為中國對外開放的重要窗口。香港、澳門憑借其國際化的優勢，吸引了大量的國際資金、技術和人才，為國家的現代化建設提供了有力支持；香港、澳門也將中國的文化、產品和服務推向世界，促進了中外文化的交流與合作。這種開放的發展模式，體現了“一國兩制”的開放性和前瞻性開放理念，為世界各國提供了一個成功的東方範例，鼓勵各國以更加開放的姿態融入世界經濟體系，加強國際合作，實現共同發展。

