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原中央防範處理邪教問題辦公室副主任被查
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2025-06-09 19:15:23
中評社北京6月9日電／據央視新聞報導，原中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室副主任高以忱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
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