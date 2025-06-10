學者：國安法實施五年　為香港帶來新氣象

“一國兩制”學術研討會6月9日在京召開（中評社 海涵攝） 中評社北京6月10日電（記者 海涵）由中國社會科學院主辦的“一國兩制”學術研討會6月9日在京召開，主題為“香港國安法實施五周年回顧與展望”。會上，有學者就“國家安全立法理論與實踐”分享觀點。



中國社會科學院學部委員、法學研究所所長莫紀宏表示，香港基本法和澳門基本法是“一國兩制”方針的法律化、制度化，明確了港澳地區的法律地位和高度自治權。這兩部基本法是港澳地區保持長期繁榮穩定的重要保障，也是我們推動港澳融入大灣區必須堅守的原則底線。我們要深刻認識到，任何法治創新和改革，都不能觸碰基本法的核心要義，必須維護港澳地區原有的資本主義制度、法律制度和生活方式長期不變。衹有尊重基本法，才能確保港澳居民的合法權益，穩定港澳社會秩序，為法治創新營造良好的社會環境。



莫紀宏表示，憲法作為國家的根本大法，是包括港澳地區在內的整個國家法治體系的基礎和核心。粵港澳大灣區發展規劃為區域發展指明了方向，香港國安法的實施有效維護了香港的國家安全和社會穩定，而適用於港澳的全國性法律則是連接國家法治與港澳法治的重要紐帶。這些法律和規劃為港澳融入大灣區法治體系提供了堅實的法律依據和政策指引。我們應當以這些法律為框架，積極探索符合大灣區實際需求的法治創新路徑。



全國人大常委會香港基本法委員會委員、中國人民大學法學院教授韓大元表示，《香港國安法》實施五年來在恢復法治秩序與社會穩定等方面發揮的重要作用是有目共睹的。近年來在國際評價機構的各類評價中，香港的經濟自由度一直處於世界前列。截至2024年12月31日，香港經濟自由度排名世界第一；全球金融中心指數由2024年3月的第4位上升至同年9月的第3位；世界競爭力排名由2023年的第7位上升至2024年的第5位。加拿大智庫菲沙研究所（Fraser Institute）發布的《世界經濟自由度2024年度報告》中，香港在165個經濟體中獲評為全球最自由經濟體，重奪世界第一。五個評估大項中，香港在“國際貿易自由”及“監管”均位列首位，在“穩健貨幣”的排名亦升至全球第三。