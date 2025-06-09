以軍攔截“環保少女”所乘的人道主義船只

中評社北京6月9日電／以色列外交部9日凌晨證實，載有瑞典“環保少女”格蕾塔·通貝里等活動人士的人道主義救援船只“馬德琳”號已被以方控制，其乘員遭以方逮捕並將返回各自所屬國家。



新華社報導，“馬德琳”號懸掛英國國旗，載有12名來自德國、法國、瑞典等國的活動人士，以及支援加沙地帶的大米、嬰兒配方奶粉等救援物資，由親巴勒斯坦慈善團體組成的“自由艦隊”聯盟運營，6月1日從意大利南部西西里島啟航，計劃9日抵達巴勒斯坦加沙地帶。



以色列外交部9日凌晨在社交媒體上證實，“馬德琳”號正被以軍拖向以色列海岸，其船員“全部安全、沒有受到傷害”，將被送至以色列，並最終返回各自所屬國家。



按照以色列外交部說法，“這場表演”結束了，船上救援物資將通過“切實的人道主義渠道”運往加沙地帶。



就在前一天，以色列國防部長伊斯雷爾·卡茨發表聲明說，他已命令以軍阻止“馬德琳”號抵達加沙地帶，以色列不允許任何人打破以軍對加沙地帶的海上封鎖。



另據“自由艦隊”聯盟9日在社交媒體上發布的帖文，“自由艦隊”聯盟已與“馬德琳”號失去聯繫，船上乘員被以軍“綁架”。



“馬德琳”號乘員、歐洲議會法國議員麗瑪·哈桑在社交媒體上說，“馬德琳”號乘員9日凌晨2時左右在“國際水域”遭以軍逮捕。文字配圖顯示，船上乘員身穿救生衣，坐在船上，雙手舉過頭頂。

