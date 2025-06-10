北京來論：賴“假民主、真獨裁” 禍害兩岸

上海台灣研究所所長、《台海研究》主編倪永傑 中評社北京6月10日電（作者 倪永傑）賴清德政權上台以來，極力鼓吹台灣是“亞洲民主的燈塔”、“世界民主鏈的亮點”、“是世界之光”；說什麼要在台灣島內外落實“民主治理”，形成“民主共同體”，要以“民主對抗威權”，強化“民主韌性”。實際上賴清德打著“民主”反民主，以“民主”之名行“獨裁”之實，以“民主”粉飾“台獨”，是名副其實的“假民主，真獨裁”，未來很可能走向“台獨法西斯”，欺騙民眾，危害台海，兩岸同胞應共同反對。



賴清德政權完全悖離民主真義，打著“民主”、“進步”的招牌，戴著“民主”的面具，視“民主”為玩物，欺騙、愚弄民眾。民進黨口中的所謂“民主”就是一切“由民進黨作主”、“依民進黨意旨行事”，違逆主流民意，不容他人染指，不給別人飯吃、不給對手路走。獲取政權以來，民進黨毫無民主雅量，蔡英文時期依“全面執政”之勢實施“多數暴力”，根本不尊重少數。以“轉型正義”之名沒收侵吞國民黨黨產，必欲置對手於死地、斬盡殺絕而後快。民進黨也違背民主常理，賴清德無法面對“少數執政”困境，抗拒“少數服從多數”的民主法則，全力對抗立法機構的藍白多數。不但遂行“少數暴力”，而且利用行政、司法權力否決立法決議，阻擋改革法案，撕破其“民主”“進步”的假面具。民進黨不會治理，也不關心經濟民生，但熱衷於權力鬥爭。賴清德發動“青鳥”、側翼團體集結所謂“大民主”、“大罷免”，直到擺脫少數、控制立法機構才會罷休。因此，賴清德玩弄的就是一套“假民主、真獨裁”的把戲。



長期以來，民進黨把“台獨”操弄為“政治正確”、“主流話語”。賴清德更是用“民主”粉飾、包裝“台獨”，圖謀“台獨民主化”。如今的台灣衹有搞“台獨”的自由，沒有不搞“台獨”的自由，更沒有統一的空間。只要標榜“台獨”，即使極端、反智、非理性，都能受到民進黨當局的鼓勵、保護，就會拿到民進黨當局的重大標案，獲得巨額經費資助，獲得更多發展機會。否則，即使你再優秀、睿智、理性，都可能被邊緣化、喪失發展的機會，甚至引來官司、惹上牢獄之災。



如今，賴清德定義大陸為“境外敵對勢力”，宣布“賴17條”，台灣離“大逮捕”“大清洗”衹有一步之遙，全體民眾都將面臨戒嚴噩夢。賴清德完全違背民主真義，赤裸裸殘害統派、打壓藍白。這是鐵板釘釘的“台獨法西斯”、“綠色納粹”，危害台灣，禍害兩岸，危及台海，極具虛偽性、欺騙性及危害性。



賴清德攻擊大陸政治制度，妄稱“民主對抗專制”、“民主台灣與專制中國互不隸屬”。事實上，民主是人類的共同價值，也是中國特色社會主義制度的應有之義。大陸實行全過程人民民主，這是全鏈條、全方位、全覆蓋的民主，也是最廣泛、最真實、最管用的民主，實現了過程民主和成果民主、程序民主和實質民主的統一。這才是真民主，完全不同於賴清德政治的“假民主”。同時，港澳“一國兩制”的民主實踐得到豐富完善，具有代表性、包容性、多元性及公平性，既豐富多樣，又生動有序，蘊藏巨大潛力，對“兩制”台灣方案具有典範啟示意義。而民進黨吹噓的“假民主”只是欺騙民眾、攫取權力的工具。



“台獨”與台海和平水火不容。兩岸同胞應聯合起來，共同揭露賴清德政權的“假民主、真獨裁”的面目，共同衝破“台獨法西斯”、“綠色恐怖”屏障，終結民進黨政權，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。



作者倪永傑係上海台灣研究所所長、《台海研究》主編