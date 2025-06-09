以軍攔截人道主義救援船　引多方批評

中評社北京6月9日電／以色列外交部9日在社交媒體上說，一艘欲前往加沙地帶的人道主義救援船隻被以軍攔截，已改道駛向以色列，船上的活動人士“將各自回家”。



新華社報導，以外交部說，由於該船“接近軍事禁區”，已指示該船改變航向。以外交部發佈的視頻顯示，以軍士兵向該船宣佈，“如果你們希望向加沙地帶運送人道主義援助物資，可以通過阿什杜德港運送”。



據《以色列時報》報導，這艘船載著人道主義援助物資和12名國際活動人士，其中包括瑞典氣候問題活動人士格蕾塔·通貝里。這些活動人士說，他們欲通過海上線路向加沙地帶提供食品和醫療物資。



以色列外交部9日證實，該船正駛向以色列南部的阿什杜德港，船員全部安全，未受到傷害。



以方攔截人道主義救援船的舉動遭多方批評。巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）發表聲明，要求釋放船上的活動人士，稱讓以色列“為他們的安全負全責”。伊朗外交部發言人伊斯梅爾·巴加埃說，此次事件“發生在國際水域”，以方舉動是“海盜行徑”。土耳其外交部也表示，以方這一舉動“明顯違反國際法”，是“醜惡的襲擊”。



今年3月，以色列重新封鎖加沙地帶並恢復大規模軍事行動，導致當地民眾嚴重缺乏基本生活物資，面臨饑荒。在國際輿論壓力下，以方5月下旬起允許少量援助物資進入加沙。



同時，由美國和以色列支持的私營組織“加沙人道主義基金會”則繞開聯合國機構，單方面“接管”加沙援助物資分發，但被曝運轉混亂。以軍被指向爭搶物資或前往分發點的巴勒斯坦人開槍。據巴勒斯坦通訊社8日報導，以軍當天在加沙地帶兩處援助物資分發點附近打死多名巴勒斯坦人。