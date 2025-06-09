俄烏發生大規模無人機攻防戰

中評社北京6月9日電／俄羅斯國防部9日發佈通報說，8日深夜至9日凌晨，俄防空系統在俄多地摧毀和攔截了49架烏克蘭無人機。烏空軍同日表示，烏境內遭到俄軍近500架無人機大規模空襲，俄軍還向烏克蘭發射多枚導彈。



新華社報導，俄國防部通報說，俄防空系統在庫爾斯克州和下諾夫哥羅德州上空各擊落13架無人機，在沃羅涅日州和奧廖爾州上空各擊落9架，在布良斯克州和楚瓦什共和國上空各擊落2架，在別爾哥羅德州上空擊落1架。



楚瓦什共和國行政長官尼古拉耶夫說，2架無人機墜落在該共和國首府切博克薩雷市一家繼電保護與自動化設備生產企業區域內。為確保員工安全，該企業已暫停運營。此外，還有2架無人機墜落在當地田野里。無人機未造成人員傷亡。



據俄聯邦航空運輸署消息，因無人機襲擊威脅，喀山、下諾夫哥羅德、薩拉托夫、坦波夫等城市機場一度對進出港航班實施臨時管制。截至目前，這些城市的航空管制已解除。



烏克蘭空軍9日上午在社交媒體發文說，8日晚至9日凌晨，俄軍使用近500架無人機和導彈對烏境內實施了大規模空襲，俄軍發射的4枚“匕首”高超音速導彈被全部攔截。



烏空軍說，俄軍從庫爾斯克州、奧廖爾州、羅斯托夫州、克拉斯諾達爾邊疆區、斯摩棱斯克州向烏境內發射了479架無人機，從位於坦波夫的機場發射了4枚“匕首”高超音速導彈，從薩拉托夫州、黑海空域和克里米亞發射了14枚巡航導彈和2枚反雷達導彈。



烏空軍說，截至當地時間9日上午10時30分，烏防空部隊、電子戰部隊共攔截了460架無人機和包括4枚“匕首”高超音速導彈在內的19枚導彈。



此外，烏克蘭武裝部隊總參謀部9日在社交媒體上說，為削弱俄軍空襲武器產能，烏無人系統部隊當天凌晨襲擊了楚瓦什共和國一家生產導航設備的軍工企業。這家企業被至少兩架烏無人機擊中，隨後燃起大火。