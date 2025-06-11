快評：在野力量重新集結　想起當年紅衫軍

中評社快評／台灣“黨外在野大聯盟”今日舉行成立大會。大聯盟由前“立委”鄭麗文號召成立，成員橫跨藍綠白，包括馬英九基金會執行長蕭旭岑、“中研院”院士陳培哲、前“立委”郭正亮、前“交通部長”葉匡時、反萊豬醫師蘇偉碩、社運人士鄭村棋、網紅“館長”陳之漢、高中老師區桂芝等20多人。



“黨外在野大聯盟”成立，被視為在野力量重新集結，讓人想起當年的紅衫軍。2006年8月，台灣爆發百萬人民反貪倒扁運動（或稱倒扁紅衫軍運動），發起人為民進黨前主席施明德，組成分子及群眾跨越藍綠，韓國瑜、姚立明等都是紅衫軍副總指揮。紅衫軍訴求很簡單，就是“反貪腐”並要求陳水扁下台。



今次“黨外在野大聯盟”成立的背景是，民進黨對內推動“大罷免”，清算異己；對外“倚美抗中”，不斷惡化兩岸關係。對在野而言，“大罷免”“三十一比零”，局面尤其嚴峻。很多人記取2023年藍白未能整合的教訓，選擇支持在野力量重新集結。



當年的紅衫軍反貪倒扁，凝聚了民氣，一年多後台灣出現政黨輪替，並重創民進黨“立委”選舉。今次的“黨外在野大聯盟”能有多少能量？能否如當年紅衫軍一樣百萬人參與？有分析認為，“黨外在野大聯盟”的成立或有助於遏制“大罷免”惡浪，但它僅是一個組織鬆散的團體，未必有多大能量，也未必能長久發揮影響力。



團結、凝聚民氣、激發鬥志，在野才有力量。“大罷免”形勢惡劣，“在野大聯盟”是被逼出來的，成立後的首要任務，是“反罷”，助藍營先過這一關。