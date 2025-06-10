快評：“館長”今登陸　民進黨神經繃緊

中評社快評／台灣網紅“館長”陳之漢9日下午公布訪陸行程，今天下午啟程前往上海、杭州，15日返台。國台辦發言人陳斌華5月28日已表達歡迎之意，大陸不少網友也留言表示歡迎，相信“館長”此行會順利順心。



依行程規劃，“館長”10日下午2點在桃園機場集合，晚上抵達上海，預計搭磁浮列車到市區，進飯店會測試直播；11日往徐家匯、外灘、南京路、夜遊黃浦江；12日前往朱家角、豫園老城隍商圈；13日前往陸家嘴、東方明珠、晚上品嚐宮宴（超夯沈浸宮廷晚宴）；14日搭高鐵往杭州、遊西湖、明清河坊街；15日往靜安寺、上海新天地，當天返台。



上海、杭州都是大陸經濟高度發達城市，為很多台灣同胞所熟悉。“館長”首次登陸，可能多少會受到一些“震撼”。6天的行程雖然只能是浮光掠影，但眼見為實，所見所聞肯定不是這些年民進黨、綠媒、側翼無所不用其極的妖魔化、黑化的那麼不堪。



有網友說，“館長”今天會發現從下機開始所見就都是驚喜，台胞入境只要約廿秒驗證；機場大、高鐵站大，網路不是問題。“館長”一行人搭高鐵要把時間抓好，到時候就知道什麼是（大）車站。也有網友調侃說，“館長”坐高鐵時記得開直播，讓青鳥認證，看看座椅有沒有靠背。



“館長”登陸，觸動民進黨當局神經。民進黨黨團早前開記者會回應，酸言酸語；陸委會要求“館長”此行遵守“兩岸人民關係條例”的規範；綠營側翼則不斷攻擊。“館長”是知名網紅，粉絲不少是30歲以下的年輕人。“館長”到大陸直播，更多台灣人看到大陸真實狀況，民進黨過去的謊言就會被戳破。



“館長”在大陸一舉一動，會戳到綠營痛處。民進黨神經繃緊，是免不了的。