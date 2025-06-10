何立峰晤英國大臣：深化中英經濟財金合作

圖：當地時間6月8日，中英經濟財金對話中方牽頭人、國務院副總理何立峰訪問英國期間在倫敦會見對話英方牽頭人、英國財政大臣裡夫斯。＼新華社 中評社北京6月10日電／據大公報報導，據中通社報導：當地時間6月8日，中英經濟財金對話中方牽頭人、國務院副總理何立峰訪問英國期間在倫敦會見對話英方牽頭人、英國財政大臣裡夫斯，就中英經濟財金合作和雙方共同關心的問題深入交換意見。



何立峰表示，中英雙方應共同努力落實好習近平主席與斯塔默首相重要共識，推動中英經濟財金對話成果落地見效，進一步深化經濟財金各領域交流與合作，促進實現互利共贏，保持中英經濟關係持續健康穩定發展。



裡夫斯：英方高度重視對華合作



裡夫斯表示，英方高度重視對華合作，願與中方加強溝通，落實好英中經濟財金對話成果，為英中經濟合作注入新動能。今年1月11日，何立峰與裡夫斯曾在北京共同主持第十一次中英經濟財金對話。



英國政府近日發布《戰略防務評估》報告，稱中國利用經濟、技術和軍事能力，努力在印太地區占據主導地位，構成“複雜而持續的挑戰”。國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校9日在京應詢表示，中國始終是亞太安全的維護者、建設者、貢獻者，中國的發展給各國帶來的是機遇而不是挑戰，為世界和平提供的是穩定性、正能量。蔣斌大校表示，冀英方端正對華認知，尊重客觀事實，理性看待中國和中國軍隊發展，停止渲染所謂“中國威脅”，多做有利於兩國兩軍關係發展的實事。