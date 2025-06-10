抗戰勝利80周年講座　青年踴躍交流

油尖旺區各界青年慶祝抗戰勝利80周年暨香港國安法公布實施5周年主題講座，於昨日舉行。（圖片來源：大公網） 中評社北京6月10日電／據大公網報導，油尖旺區各界青年慶祝抗戰勝利80周年暨香港國安法公布實施5周年主題講座昨日在香港理工大學舉行，吸引眾多地區領袖、青年人士、學生及市民參與，共同學習和交流國安法實施及抗戰精神。政制及內地事務局局長曾國衛致辭時表示，特區政府一直致力傳承和弘揚愛國主義精神，加強市民對國家的自豪感和歸屬感，透過去年成立的“愛國主義教育工作小組”，致力在特區構建以愛國愛港為核心、同“一國兩制”方針相適應的主流價值觀，讓愛國主義扎根香港，厚植家國情懷。



曾國衛指出，在回顧可歌可泣的抗戰歷史時，必須要緬懷我們的民族英雄和先烈為了國家、為了民族而作出的無比犧牲。事實上，若沒有他們當年的偉大貢獻，整個中華民族的歷史都必然會完全改寫，更不會有我們今天的國富民強、安居樂業、和平穩定的生活。他強調，要充分認識國家安全的無比重要，回看當年國家安全失去屏障，以致外敵肆意入侵，國家幾近滅亡之境，就必須要牢牢築固國家安全屏障，堅定維護國家主權、安全、發展利益。



本次講座特別邀請了全國人大常務委員會委員、立法會議員李慧琼擔任主講嘉賓，並邀請了原東江縱隊港九獨立大隊老游擊戰士聯誼會會長林珍和香港著名演員袁偉豪作為特邀嘉賓分享他們的見解。