七百名美國海軍陸戰隊士兵將部署至洛杉磯地區

中評社香港6月10日電／美軍北方司令部9日發表聲明說，約700名海軍陸戰隊士兵已完成動員，他們將與已部署在加利福尼亞州洛杉磯地區的國民警衞隊“無縫對接”，保護洛杉磯地區的聯邦機構和人員。



新華社報導，聲明說，這批士兵來自駐紮在洛杉磯以東聖貝納迪諾縣的海軍陸戰隊第7團第2營。



美國有線電視新聞網報導說，派遣海軍陸戰隊整個營前往洛杉磯，標誌著特朗普政府以軍事力量對抗議者進行武力展示行動的顯著升級。據美國全國廣播公司引用國防部人士的話報導，該部隊將在未來24小時之內抵達洛杉磯。



加州州長紐森的新聞辦公室當天發表聲明說，向洛杉磯派遣海軍陸戰隊之舉“前所未有”，“毫無必要”。



此前，美軍北方司令部8日傍晚曾發表聲明說，500名駐紮在洛杉磯地區以南的海軍陸戰隊人員已做好準備，只待特朗普政府發佈命令，便可迅速部署到洛杉磯。



美國移民與海關執法局等聯邦機構6日和7日出動大批執法人員，在洛杉磯縣多地展開針對非法移民的搜捕行動，連續兩日與當地社區居民發生嚴重衝突。7日，美國總統特朗普指責紐森和洛杉磯市長巴斯“無能”、無法控制混亂局面，在紐森沒有請求支援的情況下，向洛杉磯地區派駐2000名加州國民警衞隊人員。首批國民警衞隊人員8日抵達洛杉磯。