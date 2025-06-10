《國安法事件簿Ⅲ》下周一啟播

《國安法事件簿Ⅲ》昨日舉行啟播禮。（圖片來源：大公網） 中評社北京6月10日電／據大公報報導，香港電台製作的電台及電視節目《國安法事件簿Ⅲ》下周一起啟播。政務司司長陳國基表示，國家安全是香港繁榮安定的先決條件，如果國家不安全，經濟發展、改善民生、安居樂業都是空談。他表示，國家安全教育及愛國主義教育關係是密不可分，衹有自覺維護國家安全才是最長久牢固的愛國。律政司司長林定國是節目第二集嘉賓，他形容香港國安法及《維護國家安全條例》可互補、兼容及銜接。他提到，香港國安法提及四類特別嚴重危害國安罪行，《維護國家安全條例》則涵蓋近年見到會造成風險的罪行，兩者合起來會較完整。



節目首集嘉賓、保安局局長鄧炳強在啟播禮指出，有一些假新聞、假消息包裝成一般社會議題，但實則是旨在挑動市民對特區政府甚至中央政府的不滿，例如《維護國家安全條例》立法時，曾有媒體報導立法後社交媒體不可再用，但並非事實。他提醒市民慎思明辨，瞭解消息來源是否可信，並聆聽政府解釋及澄清。



《國安法事件簿Ⅲ》共7集，下周一起一連七日在港台第一台播放及港台電視31播映，除了講述香港國安法的最新實施情況、《維護國家安全條例》的重點條文，亦解說兩者如何相輔相成，進一步強化香港在維護國家安全方面的法律基礎，堵塞潛在漏洞。