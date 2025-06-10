美國加州政府起訴特朗普調兵進入洛杉磯

6月9日，美國總統特朗普返回華盛頓白宮。（圖片來源：新華網） 中評社北京6月10日電／據新華網報導，美國加利福尼亞州政府9日向法院提起訴訟，請求法院裁定美國總統特朗普7日發布的總統備忘錄和美國防部據此調遣加州國民警衛隊進入洛杉磯地區的命令違法，並請求法院撤銷相關命令。



根據加州總檢察長辦公室發表的聲明，此案的起訴對象包括特朗普和國防部長赫格塞思，指控他們未經州長請求將加州國民警衛隊聯邦化60天的命令逾越了聯邦政府的權限，同時違反了美國憲法第十修正案。



加州總檢察長邦塔說，特朗普此舉是“試圖在當地製造混亂和危機，以達到自己的政治目的”。以這種形式將加州國民警衛隊聯邦化，既是濫用總統職權，又是侵害憲法所賦予的各州州權，損害了美國的立國根基。



聲明說，特朗普政府繞過州長調動國民警衛隊的行為“史上罕見”，加州州長紐森已要求將“非法調遣的”國民警衛隊的指揮權交還於他。



自6日上午開始，美國移民與海關執法局等聯邦機構連續出動大批執法人員，在加州洛杉磯縣多地展開針對非法移民的執法行動。行動中，執法人員遭到當地社區居民圍堵，不斷發生肢體衝突。7日，特朗普簽署總統備忘錄，在紐森沒有請求支援的情況下，下令國防部部署2000名國民警衛隊人員進駐洛杉磯地區。8日，300名加州國民警衛隊人員部署到位。當天，在洛杉磯市中心聯邦執法機構門前的抗議者與部署在該地的國民警衛隊人員發生激烈衝突。



紐森自7日起一直公開表示反對特朗普的派兵決定。美國法律專家說，這是自1965年以來，美國總統首次在未獲得州長請求的情況下調動州國民警衛隊。