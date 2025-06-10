從“小透明”到“實力派” “連載”21年中國動漫產業實現華麗轉身（圖片來源：央視新聞） 中評社北京6月10日電／據央視新聞報導，不同年代的童年都曾經心有所屬的“動漫世界”，現在變成了什麼模樣？剛剛過去的這個端午假期，第二十一屆中國國際動漫節在杭州舉行。現場各種創意周邊、沉浸式體驗、跨界合作讓人目不暇接。動漫走到線下，走進我們的生活，變成手辦、變成主題景區，甚至變成了旅行打卡的新地標。從2005年的第一屆到今年的第二十一屆，這個屬於國漫的盛會，已不只是孩子們的心靈樂園，更成了推動中國動漫產業發展的大舞台。



在今年這一屆動漫節的主會場到處都有各種炫酷的展品，“動漫＋科技”成了本次動漫節的一大特色，現場除了科技感十足的機器人、機器狗，還有很多互動的體驗項目，讓觀眾仿佛置身於一個虛擬與現實交織的世界中。



這一屆的動漫節主會場聚集了350家動漫遊戲企業和機構的2000多個動漫IP參展。很多經典的動漫卡通形象在動漫節集中亮相，令人目不暇接。在總台央視動漫館，《哪吒傳奇》《小鯉魚歷險記》《圍棋少年》等國漫經典，將很多“80後”“90後”的童年回憶直接拉滿。



在眾多展台中，一家企業展台上的演出格外引人注目。舞台上演員們扮演的是企業這些年製作的武俠動漫系列劇中的人物角色。這家公司2007年推出中國首部3D武俠動漫系列劇《秦時明月》，作品以秦滅六國統一中國為歷史背景，講述了一位少年成長的故事。



在故事世界觀和人物價值觀等思想內核上，創作團隊堅持以“歷史為骨”，把中華傳統文化的核心思想巧妙地融入武俠故事當中。像《秦時明月》這樣的武俠動漫系列劇，不僅在觀眾心中留下了印象深刻的動漫形象，也收穫了一大撥忠實的粉絲，在動漫節現場，很多周邊產品都被搶購一空。



近些年，像《秦時明月》這種從傳統文化中來，用武俠和動漫的方式融合的國風動漫產品持續火熱，讓中外受眾在中國故事中感受到了中國傳統文化之美，也進一步推動了國風動漫周邊產業的發展。



除了展會上看得見的科技元素，動畫製作企業的生產流程也精彩地呈現了動漫文化與現代科技創新融合的獨特魅力。



玄機科技媒介總監茅中元：“我們最新運用了虛擬拍攝系統，運用在中國的動畫製作當中，我們有虛擬片場，可以通過模塊化設計，快速地搭建在虛擬世界中。我們還有一個虛擬演員系統，可以通過模塊化的技術手法，快速地建立虛擬角色。”