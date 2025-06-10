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美國10年期債息跌穿4.5厘 兩年期4厘
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2025-06-10 10:01:36
中評社香港6月10日電／美國國債孳息率下跌，投資者觀望中美經貿會談及美國5月通脹數據，預料5月核心通脹率或升至2.9%，期貨市場反映投資者認為聯儲局在9月前減息機會不大。
香港電台報導，10年期債息跌穿4.5厘，低見4.47厘，跌4個基點。30年期債息低見4.94厘，跌2.3個基點。兩年期債息於4厘水平失而復得，尾市徘徊4.003厘。
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